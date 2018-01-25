استمرار ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت أعلى 71 دولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوياتها، في ظل بتراجع العملة الأمريكية وانخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس إلى 70.99 دولار للبرميل بنسبة 0.6%، بعدما لامس 71.03 دولار خلال التعاملات الآسيوية، مسجلًا أعلى سعر منذ أواخر عام 2014.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة إلى 66.28 دولار للبرميل بنسبة 1.02%، بعدما لامس 66.31 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2014.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، أمس، انخفاض مخرزنات النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 411.58 مليون برميل.