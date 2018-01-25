22 مليون ريال قيمة صادرات المملكة إلى الصين خلال الربع الثالث من 2017

عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، تقريرًا يتناول، حركة قيمة الصادرات والواردات.

السلعية للمملكة، خلال الربع الثالث من عام 2017، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، وذلك وفقًا للأساليب الإحصائية المتبعة، وطبقًا للتصانيف الدولية المتعارف عليه.

وأوضحت الهيئة خلال حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قيمة صادرات المملكة، إلى الصين والهند 22695 مليون ريال، و 1714 مليون ريال على التوالي، للربع الثالث من عام 2017، كما أشار التقرير، إلى أن هذه النتائج تُعتبر أولية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل في ضوء ما قد يُستجد من معلومات.