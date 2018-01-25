فان مارفيك مدربا للمنتخب الاسترالي

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي بيرت فان مارفيك مدربًا للمنتخب الاسترالي.

ورحب رئيس الاتحاد الاسترالي ستيفن لوي بالمدرب الهولندي، قائلًا ” هذا أمر رائع لكرة القدم الاسترالية، بيرت فان مدرب كبير “، مشيدًا بقيادة هولندا والمملكة إلى التأهل لكأس العالم.

وكان ” مارفيك ” صاحب الـ65 عامًا رحل عن الأخضر بعد نهاية تصفيات التأهل إلى مونديال روسيا 2018؛ لأسباب شخصية، بعد قيادته المملكة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006، ويحل بدلًا منه انجي بوستيكوجلو الذي قاد استراليا للقب كأس آسيا 2015.