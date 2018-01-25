بعد رحيل ” الشهري ” .. النصر يتفاوض مع لاعبين دوليين

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن نادي النصر يتفاوض حالياً مع الجامبي بوبكر ستيف تروالي، مهاجم فريق يانبيان فوندي الصيني، بالإضافة إلى البرازيلي آلن باترك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرحل فيه يحيى الشهري إلى ناد أسباني، ما سيترك فراغاً كبيراً في صفوف النادي تحاول الإدارة حله، وذلك بعد ترك اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر، إلى النادي الأهلي ليتفاوض معه.

وأضافت المصادر، أن إدارة النادي تقوم حالياً بإجراء مخالصات مالية مع اللاعبين حسام غالي، سعد لكرو، وليام جيبور.