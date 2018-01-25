” استئناف الرياض ” تلزم البلدية بمنع تجمعا لسيول أمام منزل مواطن بالقادسية

حمود العنزي (صدى):

قضت محكمة الاستئناف الإداري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض، و المتعلق بإلزام بمنع تجمع مياه السيول أمام منزل مواطن بحي القادسية.

وأكدت المحكمة على خطر تجمع السيول في الطريق على منازل المواطنين والمارة، مستندة في حكمها على المادة الخامسة من نظام البلديات الصادر بالمرسوم الملكي.

وتضمنت المادة قيام البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها والمحافظة عليها واتخاذ جميع التدابير اللازمة وخاصة في ردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء ما يكفل الحماية منها وتوفير وسائل السلامة للعامة.