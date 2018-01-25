” الضمان الصحي ” تنفي وجود وثيقة ” c ” في النظام التعاوني

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أنه لا صحة لوجود وثيقة تحمل مسميات (C) في النظام، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الصحي التي تبيعها تسعى للتسويق والترويج فقط.

وأوضح ” المعارك ” أن النظام لا يسمح لشركات التأمين بإصدار وثيقة بمنافع أقل من المنصوص عليها بالوثيقة المعتمدة والموحدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأضاف ” المعارك ” أن هناك العديد من الإجراءات والتدابير يضعها المجلس لحماية وحفظ حقوق المؤمن لهم وحصولهم على منافعهم النظامية من الضمان الصحي التعاوني، لافتًا إلى أنهم يقومون بزيارات تفتيشية ميدانية.