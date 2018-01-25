أمريكا تصر على نقل سفارتها إلى القدس وتبدأ الإجراءات

واشنطن(صدى):

بدأت الخارجية الأمريكية، الترتيبات الأولية لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس الشريف، حيث قامت بنقل معدات نها إلى فندق بالقدس؛ تمهيداً لنقل السفارة فيما بعد.

وروى شهود عيان، أن هناك شاحنات كبيرة بدأت في تفريغ حمولتها من المعدات داخل فندق ” عيدن ” ، حيث شوهدت صناديق كبيرة وعليها شعار القنصلية الأمريكية.

وأشارت أنباء إلى أن مبنى السفارة الجديد لا يبعد كثيراً عن الفندق، فالمسافة بينهما كيلو متر واحد فقط، فيما تحاول الدبلوماسية الأمريكية أن تبقي الأمر طي الكتمان.