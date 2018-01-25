المركزي القطري: تراجع حاد في الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر

طلال الضوي(صدى):

كشفت بيانات البنك المركزي القطري، اليوم الخميس، عن تراجع حاد في الأصول المحلية للمصارف العاملة في قطر، بنسبة 12%، منذ بدء المقاطعة العربية يونيو الماضي، وحتى الشهر الجاري.

وأظهر تقرير المركزي القطري، تراجعاً في حجم القروض الممنوحة من البنوك خلال ديسمبر بنسبة 1.11% ، على أساس شهري، ما يكشف مخاوف النظام القطري من نزوح الأموال.

كما عكس التقرير، خوف البنوك من تأثر أوضاعها المصرفية داخل قطر مما دفعها لزيادة استثمار جزء من أصولها خارج السوق القطرية، حيث ارتفعت أصول البنوك العاملة في قطر خارج البلاد إلى 670.8 مليار ريال من 526.6 مليار ريال بنهاية 2017.

كما أوضح التقرير هبوط القروض الممنوحة من البنوك القطرية في ديسمبر الماضي، إلى 911.04 مليار ريال، نزولاً من 921.28 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.

وكذلك بيَّن تراجع حجم إقراض القطاع العام في قطر إلى 359.50 مليار ريال خلال ديسمبر، من حوالي 369.03 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.

وانخفضت قروض المؤسسات المالية في قطر إلى 20.99 مليار ريال خلال ديسمبر، هبوطاً من 21.31 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.