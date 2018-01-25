تعليم ينبع الأهلي يحقق المركز الأول في “نسبة الإنجاز”

نايف السالم(صدى):

حققت إدارة التعليم الأهلي بتعليم ينبع المركز الأول على مستوى المملكة في “نسبة الإنجاز” لنظام الوكالة الإلكتروني، حيث حصلت الإدارة على نسبة 100% في التقرير التفصيلي لإنجاز مكاتب وإدارات التعليم الأهلي بالنسبة لإنجاز” البريد الالكتروني – ربط المستثمر” وأرشفة جميع التراخيص الخاصة بالمدارس بنين – بنات.

وأوضحت مساعد مدير إدارة التعليم الأهلي شادية حداد أن النظام الإلكتروني لوكالة التعليم الأهلي هو نظام مستحدث جار العمل على إكماله ليصبح نظاماً كاملاً مشابه لنظام نور ،ومكملاً للأنظمة الأخرى، يربط المدرسة بالإدارة ثم الوزارة، ويحتوي على البيانات الأساسية والأرشفة الإلكترونية للتراخيص والخطة المدرسية لكل مدرسة ،بالإضافة إلى التوطين ومتابعة الغياب والتقييم السنوي للمدارس والتقارير الخاصة بها.

وأشارت حداد إلى أن النظام يهدف إلى إرساء إطار عمل مؤسسي فاعل للتعليم الأهلي والأجنبي يتضمن آلية تنظيمية مرنة وشفافة ومعلنة، وضبط الجودة لمقدمي خدمة التعليم الأهلي والأجنبي التي تتوافق مع التوجهات المستقبلية في الاستراتيجية الوطنية لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره وأهمية أن تكون الجهة التنفيذية المشرفة على القطاع بصلاحيات كبيرة وواسعة ومقدرات وكفاءات بشرية متخصصة.

وأضافت إن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه جاء بفضل الله ثم بفضل التنظيم والمتابعة الدقيقة من فريق العمل بداية في نظام نور والاستنارة به في اتمام بيانات الإطار الإلكتروني للتعليم الأهلي والتكاملية بين قسم التعليم الأهلي بالإدارة والمستثمرين في مستجدات التراخيص والتحديث المستمر للبيانات.