وزير الصحة الموريتانى يضع حجر الأساس لمستشفى جديد بتمويل ملكي

نواكشوط(صدى):

وضع وزير الصحة الموريتانى الدكتور أبوبكر كان، الأربعاء،حجر الأساس لمستشفى جديد، فى مدينة “اطار”(على بعد 420 كلم شمال نواكشوط) ،بتمويل من المملكة العربية .

وقال وزير الصحة – فى تصريح أمس – إن تنفيذ هذا الصرح الطبى الذى يعمل الصندوق السعودى للتنمية على تنفيذه يدخل فى إطار تعاون مثمر وشامل بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية تجسيدا لتعليمات قائدى البلدين.

وأضاف أن اكتمال الأشغال فى هذه المنشأة الطبية المتطورة والفريدة فى تصميمها المعمارى سيكون بعد 14 شهرا من العمل المتواصل على أن يتم تجهيزها بأحدث المعدات مباشرة، مبرزا أنها ستضم معظم التخصصات الطبية المعهودة.