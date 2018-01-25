أطباء ينصحون بعدم تناول أكثر من ” بيضة ” في اليوم

متابعات(صدى):

يعتقد البعض أن الإكثار من تناول البيض يعزز صحة الجسم، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة ، لكن في الواقع حذر الأطباء من الإفراط في تناوله ،لما قد يسببه من آثار سلبية على صحة الجسم.

أوضح الأطباء أن هناك حالات لايجب فيها تناول البيض نهائيًا ،فلا يفضل تناول البيض لمرضى القلب و ضغط الدم و المصابون بارتفاع حاد بالكولسترول ودهون الدم.

كما أنه لا ينصح بإعطاء البيض كطعام للطفل الرضيع إلا بعد استشاره الطبيب.

وأكد الأطباء أنه لا يجب أن تتناول أكثر من بيضة واحدة فقط خلال اليوم حتى إذا كنت لا تعانى من أي أمراض.