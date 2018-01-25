تتويج “طلاب الخالدية” بكأس “بطولة سلطان” العالمية

علي العنزي(صدى):

توج الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بحضور الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات في الرياض، الأمراء؛ فهد وعبدالله وسلمان أبناء خالد بن سلطان، بلقب كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في سباقات السرعة، ضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، بعد أن ‏نجح الجواد “طلاب الخالدية” في الظفر بلقب كأس الأمير سلطان، وجائزة المليون دولار في نسخته الأولى، إثر فوزه بالشوط السابع في السباق الكبير الذي خطف أنظار عشاق الفروسية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وحاز “زجور” العائدة ملكيته لفيصل بن علي من سلطنة عمان على المركز الثاني، بينما جاء “منتصر الخالدية” العائدة ملكيته لمربط عذبة في المركز الثالث.

وحقق الجواد “زرياب الخالدية” سعودي الأصل والمنشأ العائد لمربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول في أول مشاركة له في الشوط الأول (أ) المفتوح للإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات، و‏ظفرت “وثابة الخالدية الثانية” لإسطبلات الخالدية بالمركز الأول في الشوط الأول، كما ‏نال الجواد “سيف القصيعة” لمحمد العايذي المرتبة الأولى في الشوط الثاني.

و‏فاز الجواد “سباق الخالدية” لبندر آل حثلين بالشوط الثالث المخصص لخيل “الجزيرة”،‏ بينما ظفرت الفرس “عاتبة الخالدية” لسعد الشهيب بالمركز الأول في الشوط الرابع، والجواد “مراد الخالدية” لإسطبلات الخالدية المركز الأول في الشوط الخامس، كما ‏حققت الفرس “وفية الخالدية” لإسطبلات الخالدية المركز الأول في الشوط السادس.