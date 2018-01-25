أطباء يحذرون من ترك ” السوشي ” في الثلاجة

متابعات(صدى):

أكد الأطباء وخبراء التغذية أن انتشار المطبخ النىء فى السنوات الأخيرة، ظاهرة صحية والأكلات النيئة مثل السوشي تحتفظ بالفيتامينات لكنها تحتاج لمجهود في الهضم.

فعملية الطهي تقضي على الفيتامينات والأملاح المعدنية ،بينما تناولها نيئة يجعلها تحتاج مجهودا عند الهضم ما يعطي الإحساس بالشبع السريع.

فالسوشي لا يدخل فى إعداده الزيت أو الزبدة ولا يتم وضعه في الخل ولا زيت الزيتون، مما يصعب عملية الهضم.

وحذر الأطباء من ترك الطعام النىء فى الثلاجة لأكثر من يوميين لتعرضها لداء السلمونيلا والديدان الاسطوانية، والتي تلعب دوراً فى حياة الأسماك.