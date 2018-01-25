عادل عزت: قطري يتآمر على المملكة في الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، أن هناك مؤامرة تقودها قطر للضغط على أعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتصويت ضد قرار اتحاد الكرة السعودي باللعب على أرض محايدة ضد فرق إيران وقطر في دوري أبطال آسيا.

وأضاف أن نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سعود المهندي، يقود هذه المؤامرة والذي صدر بحقه إيقاف من لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عام لعدم تعاونه كشاهد، مستغلا نفوذه في الاتحاد القاري، قبل اجتماع المجلس التنفيذي الذي سيعقد غدا للتصويت على قرار نقل مباريات الأندية والمنتخبات لملاعب محايدة.