مصادر عسكرية تعلن إسقاط طائرة تركية في عفرين السورية

دمشق(صدى):

أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات عنيفة في قرية حمامة ومحيطها في شمال سوريا بين الجيش التركي وحلفائه من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أخرى.

كما أفادت مصادر بصد القوات الكردية لهجوم على تل قستل جندو.

ووفق بيان قوات سوريا الديمقراطية تمكنت القوات الكردية من صد هجوم القوات التركية وحلفائها على مواقع القوات الكردية على تل يجاور قرية قستل جندو.

وأعلنت مصادر كردية عن استمرار الاشتباكات في محيط قرية قستل جندو ومحيط قرية حمامة.

وذكرت وكالة أنباء REX نقلا عن مصدر كردي أن مقاتلي وحدات حماية الشعب أسقطوا طائرة عسكرية تركية في منطقة عفرين.

يُذكر أن الطائرات التركية أصابت أكثر من 170 هدفا في عفرين.

وتهدف العملية التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين باسم “غصن الزيتون” إلى إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا حسب مصادر إعلامية تركية.