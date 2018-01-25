هيئة الاتصالات: لا يوجد ما يمنع تعديل أسعار الباقات التي ترد من مقدمي الخدمة

عادل الحربي (صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الباقات والعروض التي ترد من مقدمي الخدمة تخضع لموافقتها.

وأوضحت الهيئة أنها تأخذ بعين الاعتبار التكلفة التقنية المرتبطة بتقديم الخدمة والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوضوح ،والشفافية في تلك العروض وإبراز أحكام العرض وشروطه للمشترك، وإلزامهم بتطبيق الشروط المعلنة للمستخدم، والتأكد من حماية المنافسة في السوق.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يوجد ما يمنع مقدمي الخدمة من التعديل على أسعار باقاتها، حيث إن سوق الاتصالات المتنقلة مصنف على أنه سوق تنافسي حيث يحوي على 5 مقدمي خدمات، تقدم خدماتها وفق الأسعار والمميزات التي تتوافق استراتيجياتها وقوى العرض والطلب في السوق.

ولفتت إلى أنها ألزمت الشركات بتصحيح الباقات والعروض الترويجية المخالفة التي تم رصدها، كما وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.