فوائد الكزبرة..منها الوقاية من الروماتيزم وعلاج الجدري

متابعات(صدى):

تحتوي الكزبرة الخضراءعلى 11عنصرا من الزيوت الأساسية، و6 أنواع من الأحماض، بما في ذلك حمض الاسكوربيك، المعروف باسم فيتامين C، والعديد من المعادن والفيتامينات المفيدة في علاج العديد من الأمراض.

وبحسب تقرير organicfacts الطبي، فإن الكزبرة تقلل من التهاب الجلد لوجود حمض اللينوليك الذي يمتلك خصائص مضادة للروماتيزم والالتهاب.

كما انها مضادة للفطريات لاحتوائها على مادة ديتوكسيفينج المطهرة، والمضادة للفطريات، وبعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

ويمكن للكزبرة أيضًا أن تعالج قرحة الفم، وتمنع رائحة الفم الكريهة؛ لاحتوائها على مطهر ممتاز هو زيت السيترونيلول، بالإضافة إلى مكونات أخرى كثيرة مضادة للميكروبات.

وتعالج الجدري لغناها بمضادات الميكروبات، والأكسدة، وتخلصك من السموم، كما تقوي جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد وفيتامين C.