ترامب يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى

واشنطن(صدى):

رحل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأظهرت صور بثتها وكالة رويترز، توجه ترامب إلى طائرته الخاصة فى قاعدة اندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية، للتوجه إلى دافوس للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى.

ويرافق ترامب إلى دافوس وفد ضخم يضم وزراء الاقتصاد والخزانة والتجارة والنقل والطاقة والأمن الداخلي، إلى جانب مستشاريه للأمن القومى وصهره جاريد كوشنر. وسيقضى ترامب يومين فى دافوس قبل العودة إلى واشنطن السبت.