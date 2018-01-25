البصل الأخضر يحمي من الإصابة بقرحة المعدة

أثبتت الدراسات أن البصل الأخضر يحتوي على 100 ضعف من المغذيات النباتية الموجودة في البصل العادي؛ لاحتوائه على الجزء الأخضر الذي يحمل معظم الفوائ.

وبحسب موقع care2 يساعج البصل الأخضر على الوقاية من العديد من الأمراض ، ومن فوائده:

– يعمل على تنظيم السكر في الدم.

-يحتوي على الـ “كيرسيتين”، ويحارب الشوارد الحرة ويقي من الإصابة بالسرطان.

-يحمي من الإصابة بقرحة المعدة عن طريق تثبيط نمو البكتيريا التي تهاجم بطانة المعدة.