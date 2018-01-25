دراسة: عصير العنب يحارب السرطان

متابعات(صدى):

جميع الفواكه تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض والعدوى وتعزز صحة الجهاز المناعي، ولكل فاكهة فائدة عظيمة سخرها الله لنا.

وبحسب موقع pinterest، أثبتت الدراسات والأبحاث أن فاكهة العنب تحتوي على مصادر عالية من الخصائص المحاربة للسرطان، كما أنه يساعد على تثبيط تشكيل الورم في أجزاء مختلفة من الجسم، وهذا يشمل المعدة والثدي والكبد.

ولعصير العنب فوائد صحية أيضًا للمخ والقلب، ويوازن نسبة السكّر في الدم، كما إنه ينظّف الكلى والمثانة، وأجهزة الكبد.