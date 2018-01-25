ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن غزو أردوغان لـ عفرين السورية

برلين(صدى):

أكدت ألمانيا أنها قلقة بشأن الغزو الذي يشنه الجيش التركي لمدينة عفرين بشمال سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكي ديمر، إن بلادها تتابع بقلق بالغ كافة الأخبار الواردة بشأن عملية “غصن الزيتون” التركية بعفرين.

وبيّنت “ديمر”، أن برلين تدعم قرارات مجلس الأمن الدولي ووحدة الأراضي السورية، مطالبة بعدم إضعاف هذه العملية للكفاح المشترك الذي يستهدف تنظيم داعش الإرهابي، شرق سوريا.

ولفتت إلى أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة على الحدود السورية، مضيفة “لكن هذه الاشتباكات قد تدفع الناس للهروب، ومن ثم نطالب الجميع بوقف تلك الاشتباكات”.