طرح رواية رومانسية كتبها صدام حسين للبيع عبر الإنترنت

أماني الغامدي(صدى):

طرحت أحد مواقع البيع عبر الإنترنت، رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقى الراحل حسين بعنوان زبيبة والملك.

وأشارت إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقى الراحل عام 2000، أى قبل 18 عاما، وعرض على أحد الموقع النسخة الإنجليزية من الرواية التى تحمل اسم “زبيبة والملك”، وهى ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.

وتحكى الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.