بالفيديو :الجرفاني مشروع جديد لنقل المعلمات برسوم ميسرة وهذه شروط قبول الراغبات​

حامد العمري(صدى):

أوضحت شركة تطوير لخدمات النقل التعلیمي أن الرسوم المقررة شهرياً على المعلمات اللاتي سيتم قبول اشتراكهن في مشروع النقل هو 500 ريال يتم دفعها مع بداية كل فصل دراسي.

وقال المستشار الإعلامي للشركة عبدالله الجريفاني خلال مقابلة مع قناة “عين”، إن التكلفة الحقيقية لنقل المعلمة الواحدة شهرياً تصل إلى نحو 2500 ريال، مشيراً إلى أن الشركة ستتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة لنجاح المشروع وتيسير العملية التعليمية.

وأضاف الجريفاني أن هناك شروطاً يجب توافرها للمعلمات الراغبات بالاشتراك في المشروع أبرزها أن يكون عملها في منطقة خارج النطاق العمراني الذي تسكن فیه وتضطر لقطع مسافة تتراوح بین 150 و 250 كلم يومیاً، وكذلك مطابقة حالتها لعدة اعتبارات من بينها بُعد المنزل عن المدرسة وطبیعة الطريق المؤدي للمدرسة والحالة الاجتماعیة لها.