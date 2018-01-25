وزير الطاقة الخروج من تخفيضات النفط سيكون بشكل تدريجي

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح ،الأربعاء ،أن منظمة أوبك، والمنتجين غير الأعضاء بها، سيخرجون من تخفيضات الإنتاج تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يكون الخروج من التخفيضات في شهر يونيو.

وقال الفالح أن الهدف من ذلك هو عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل عام 2019، عندما يقل الطلب بسبب العوامل الموسمية.

وأوضح أن طلبا عالميا قويا على النفط سيساعد في تعويض زيادة حادة في انتاج الخام الأميركي ومنع أسعار النفط من الانهيار مرة أخرى.