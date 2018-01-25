الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه مستعد للتعاون في تحقيق بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وأضاف ترامب أنه مستعد للتحدث مع المحقق الخاص روبرت مولر “في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”، لكنه أشار إلى أنه سيستشير محاميه أولا، وقال ترمب: “أود أن أفعل ذلك في أقرب وقت ممكن”.

واتهمت روسيا عدة مرات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 ويحقق المدعي الأميركي الخاص، روبرت مولر، حاليا فيما إذا كان هناك أي تنسيق بين حملة ترمب الرئاسية والحكومة الروسية في إطار التدخل في الانتخابات.