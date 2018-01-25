إدراج باطرفي على قائمة ” الإرهابيين العالميين” في أمريكا

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، وضع اسم القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي خالد باطرفي على قائمتها لـ ” الإرهابيين العالميين ” .

وقالت في بيان لها إنه من المحظور على الأمريكيين التعامل مع باطرفي، كما أن جميع ممتلكاته أو مصالحه في الولايات المتحدة محظورة، وسيحرم من الحصول على الموارد التي يحتاجها أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وكان باطرفي الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في فرع التنظيم باليمن بعد قاسم الريمي، دعا إلى شنّ هجمات على اليهود بـ”السكاكين والسيارات”، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.