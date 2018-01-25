 عصير الليمون و البطاطس لإزالة البثور السوداء

متابعات(صدى):

كثيرًا ما تواجه السيدات مشكلة البثور السوداء، بسبب العوامل البيئية مثل الأتربة والبكتيريا المنتشرة فى الجو، مما يسبب اختزانها ثم تتحول لبثور وحبوب.

وذكر موقع stylecraze فإن هناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاج البثور السوداء ، منها عصير الليمون، يساعد على التخلص من البقع الداكنة والبثور السوداء نظرا لاحتوائه على خصائص مقاومة للبكتيريا والجراثيم والأتربة، وذلك عن طريق خلط عصير الليمون مع الزبادى وتطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة.

كما يساعد فيتامين e،لعلاج مشاكل البشرة وخصوصا البثور السوداء ، وذلك عن طريق تطبيق قطرات الفيتامين على البشرة وفركها برفق كل يوم قبل النوم.

وتعمل البطاطس، على إزالة الأتربة والأوساخ من البشرة وتساعد على تفتيح البقع الداكنة والبثور السوداء ، نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة البشرة، وذلك بتطبيق شرائح البطاطس على البشرة أو خليط البطاطس مع العسل والليمون.