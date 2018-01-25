القبض على أم قتلت اثنين من أبنائها من أجل المال

كانبرا(صدى):

قتلت سيدة أسترالية تدعى ماري كرابتري، اثنين من أبنائها أحدهما يبلغ 18 عام و الآخر 26 عام، وكلا منهما يعاني من إعاقة.

وتمكنت الشرطة الأسترالية من إلقاء القبض عليها، يوم الأربعاء، بعد اتهامها بقتل اثنين من أطفالها وتعذيب ثالث.

وكشفت الشرطة أن الجانية قتلت ابنتها، 18 عامًا، في عام 2012، وابنها البالغ من العمر 26 عامًا العام الماضي، وارتكبت الجريمتان بدافع تحقيق مكاسب مالية، فيما قالت محاميتها، إميلي ليوسي، إنها ستدافع بقوة عن التهم الموجهة إليها.

وقد عُثر على الجثتين في منازل منفصلة بمدينة جولد كوست الساحلية بولاية كوينزلاند، وكان الفارق الزمني بين العثور على الجثة الأولى والثانية خمس سنوات.