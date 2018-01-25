إغلاق معرض الفن الإسلامي في اللوفر بسبب فيضان “السين”

باريس(صدى):

أغلق متحف اللوفر في باريس طابقه السفلي الخاص بعرض الفن الإسلامي الأربعاء بعد ارتفاع حاد في منسوب مياه نهر السين، جراء أمطار غزيرة استمرت لأسابيع.

وغمرت المياه طرق السير على جانبي النهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وزاد منسوب المياه لمستوى مرتفع جدا حال دون مرور المراكب النهرية أسفل الجسور القديمة المحيطة بكاتدرائية نوتردام.

وتم توجيه النصح إلى السياح والسكان المحليين بالابتعاد عن ضفاف النهر خشية الغرق بفعل دوامات المياه، ورست مراكب على جانبي النهر وبدت كما لو كانت عالقة وسط نهر أكثر اتساعا.