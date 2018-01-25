رسالة قوية من وزير الخارجية البحرين إلى إيران

المنامة(صدى):

طالب وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار وبالقوانين والأعراف الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتي تمنع كل صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول، محذرًا من خطورة العبث فى الحدود القائمة بين الدول والمتعارف عليها دوليًا، ومن محاولات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ خالد بن أحمد اليوم الأربعاء فى ندوة “إيجاد حالة توازن فى الشرق الأوسط” ضمن أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى “دافوس” بحضور وزير الخارجية السعودى ووزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى ووزيرة الدفاع الألمانية وعدد من مسئولى دول العالم، حيث تم بحث القضايا الإقليمية الراهنة.