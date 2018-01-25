نحات سعودي يشارك في معرض الصناع الأمريكي ” ميكر فير “

نورة الشهري (صدى):

يشارك النحات حسنين الرمل ،في أكبر معرض للصناع ” ميكر فير ” الأمريكي، بعدما تم اختياره ليمثل المملكة في هذا المحفل الفني المهم.

يقام المعرض لأول في مرة في منطقة الشرق الأوسط، باستضافة دولة الكويت الشقيقة، في الفترة من 6إلى 10 من شهر فبراير القادم.

ويخصص المعرض لجميع الصناع والمبتكرين الذين نفذوا أفكارهم بأيديهم في جميع المجالات.

يذكر أن المعرض يحظى بمكانة عالمية بين الفنانين ويقام في أميركا وأوربا فيما يقام هذه العام لأول مرة في الشرق الأوسط.