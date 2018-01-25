 الكنيست يصادق على مشروع قانون يقيد تسليم جثث الفلسطينيين

واشنطن(صدى):

صادق الكنيست الإسرائيلي على القراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودا على تسليم جثامين قتلى فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن مشروع قانون قدمه نائبين من حزبي “البيت اليهودي” وحزب “الليكود”، وينص على عدم قيام الشرطة الإسرائيلية بإرجاع الجثث إلى ذويهم إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب.

غير أن هذه هي مصادقة على القراءة التمهيدية ويحتاج القانون إلى مصادقتين أخرتين حتى يصبح نافذا.