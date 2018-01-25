الثلاثاء..الشورى يناقش تعديل نظام الجنسية
يستعد مجلس الشورى، الثلاثاء القادم، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بخصوص المقترحين بتعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمان من العضوة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي.
كانت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان قد تقدمت بمشروع تعديل النظام، موضحة أن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة التي لم يطرأ عليها سوى تعديلات محدودة.
ومن جانبه أكد العضو عطا السبيتي أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة المقترح ، ومن المنتظر أن يأخذ طريقه إلى الجدولة للتصويت عليه في الجلسات القادمة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7423 ] نشر منذ 40 دقيقة
. طـــــــــــــــــــــــــــــــ🆗ـــــــــــــــــــــــــــيب .
القرشي[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 35 دقيقة
خالة لطيفة على قول اخونا القرني قااااهرهم تلف وتدور على منح الجنسية لأبناء المواطنات
المتزوجات من اجانب فقط لاغير : اقول لخالة لطيفة من يستحق منهم الجنسية والوطن ممكن
يستفيد منه فأهلآ وسهلآ أما الداشرين فأوطانهم أولى بهم … الوطن ماهو كمخيم اللاجئين .
المواطنة عارفة هذا الشي وموقعه عليه بمحض إرادتها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26096 ] نشر منذ 27 دقيقة
مغرد فتويتر
يطالب بسعودة مجلس الشورى🤗🤗🤗