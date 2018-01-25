الثلاثاء..الشورى يناقش تعديل نظام الجنسية

عادل الحربي (صدى):

يستعد مجلس الشورى، الثلاثاء القادم، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بخصوص المقترحين بتعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمان من العضوة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي.

كانت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان قد تقدمت بمشروع تعديل النظام، موضحة أن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة التي لم يطرأ عليها سوى تعديلات محدودة.

ومن جانبه أكد العضو عطا السبيتي أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة المقترح ، ومن المنتظر أن يأخذ طريقه إلى الجدولة للتصويت عليه في الجلسات القادمة.