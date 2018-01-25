” القرفة ” و ” القرنفل ” يحاربان التسوس

متابعات(صدى):

كشف موقع ” هيلث كير ” عن غسول للفم باستخدام مكونات طبيعية موجودة بكل منزل، لمحاربة تسوس الأسنان، بنفس فاعلية المعجون.

وذكر الموقع المكونات المطلوبة، وهي: نصف ملعقة قرفة، بضع مسامير من القرنفل، نصف ملعقة من الملح، وملعقة كركم، والماء الدافيء.

وتخلط المكونات ،ويتم مضمضة الفم بها ،ثم شطفه بالماء الفاتر وبالمواظبة على هذه الوصفة مرتين يوميا وستدهشين بالنتيجة.

يذكر أن القرنفل يحتوي على مادة تسمى الأوجينول، وهي عبارة عن مركب كيميائي يتم استخدامه كمسكن للألم ومخدر لمنطقة الفم.