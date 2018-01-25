دخول المنزل بالأحذية يعرضك للخطر

متابعات(صدى):

اكتشف علماء أن دخول المنزل والتجول بالحذاء داخله يعرض أفراد الأسرة للأمراض، مؤكدين أن خلع الحذاء عند باب المنزل قبل الدخول يجنبك وصول420 نوع من الجراثيم.

و أثبتت دراسة أجراها عالم في الأحياء الدقيقة بجامعة أريزونا أن الناقل الأساسي للجراثيم المسببة للالتهابات في الأمعاء ،و المجاري البولية ،و الفشل الكلوي هو الحذاء.

موضحة أن المشي بالأحذية في الشوارع و فوق مخلفات الطيور ودخول المراحيض العامة كل ذلك يعرض للإصابة بالأمراض الخطيرة إذا تم الدخول بالحذاء للمنزل.

لذلك فإن الدراسات تلك جاءت متماشية مع العادات والتقاليد لبعض المنازل، التي تطبق خلع الحذاء خارج المنزل لكن لهدف الحفاظ على نظافة المنزل، فعليك اتباعها أيضًا للحفاظ على صحتك.