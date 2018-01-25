دخول المنزل بالأحذية يعرضك للخطر
اكتشف علماء أن دخول المنزل والتجول بالحذاء داخله يعرض أفراد الأسرة للأمراض، مؤكدين أن خلع الحذاء عند باب المنزل قبل الدخول يجنبك وصول420 نوع من الجراثيم.
و أثبتت دراسة أجراها عالم في الأحياء الدقيقة بجامعة أريزونا أن الناقل الأساسي للجراثيم المسببة للالتهابات في الأمعاء ،و المجاري البولية ،و الفشل الكلوي هو الحذاء.
موضحة أن المشي بالأحذية في الشوارع و فوق مخلفات الطيور ودخول المراحيض العامة كل ذلك يعرض للإصابة بالأمراض الخطيرة إذا تم الدخول بالحذاء للمنزل.
لذلك فإن الدراسات تلك جاءت متماشية مع العادات والتقاليد لبعض المنازل، التي تطبق خلع الحذاء خارج المنزل لكن لهدف الحفاظ على نظافة المنزل، فعليك اتباعها أيضًا للحفاظ على صحتك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26083 ] نشر منذ 37 دقيقة
لو نطاوعكم
مشينا ف الشوارع وحن مفصخين الثياب🤗
في شي أسمه ديتول(معقم)
إذا واظبت على أستخدامه
فدر إن بيتك بيكون مقبرة للجراثيم
لو تجيبها معك باالكيلو في مخباك
وتكتها كت باالصالة
قضى عليها المعقم
أصلآ البيوت أفضل وسيلة لتكاثر البكتيريا والجراثيم
المنزلية الأليفة
لذلك أستخدم المحاليل المطهره
وحاول تفتح النوافذ لأشعة الشمس
وأدخل بنعالك لوسط غرفة النوم
مايجيك شي🤗🤗🤗
الروقي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 دقيقة
يحرصون على النظافة جدا وهم اوسخ الناس وتصيبهم امراض كثيره ومتنوعه ومختلفه …
والبدو منول القمل يطلع من ملابسهم من وسخهم وريحة صنكة الرجال تشمها من بعيد ومع ذلك صحيين متعافين عديمين الامراض نشيطين قويين ……
من هنا تعرف ان الامراض بأمر اللة تعالى وليست بالنظافة والاوساخ