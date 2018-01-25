 بالفيديو..المبتعث السعودي ” المحيميد ” يروي قصة مخاطرته بحياته لإنقاذ استرالي من الغرق

عادل الحربي (صدى):

أكد المبتعث أحمد المحيميد باستراليا، أن الدافع الأول لإنقاذه مواطن أسترالي هو دافع إنساني بحت متماشيًا مع تعاليم ومبادئ الإسلام، وقيم المملكة.

ووجه المحيميد الشكر لسفارة المملكة في أستراليا على وقوفها الدائم بجواره خلال تحقيق طموحه، لافتًا إلى أنه فوجئ بردة فعل كبيرة على فعلته من إشادة قدمتها وسائل الإعلام الأسترالية والغربية.