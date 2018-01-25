الوشوم تغطي جسد بواتينج .. لذلك يتحمل الألم

نواف السالم(صدى):

غطت الوشوم الجديدة الكبيرة الحجم جسد النجم جيروم بواتنج ظهير بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن جيروم بواتينج ظهير بايرن ميونخ نشر عددا من الصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، للوشوم التى حصل عليها مؤخرا، معلقا عليها بعبارة “الحب هو الألم”.

وكان بواتنج قد حصل على وشم بصورة لابنته لميا وآخر لكأس العالم وآخر يوضح الجانب المضحك والجانب المحزن فى حياته.