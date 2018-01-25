“فورين بوليسي”: إلغاء اتفاق إيران النووي أفضل من إصلاحه بشكل زائف

طهران(صدى):

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني سيكون أفضل من تطبيق إصلاح غير حقيقي للأزمات التي تتخلله والتي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها في خطاباته.

وهدد ترامب في وقت سابق من يناير الجاري، الكونجرس بأنه إذا لم يصلح الاتفاقية قبل موعد التصديق على التزام إيران ببنوده، سيلغي الاتفاق النووي تماما.

وقالت المجلة في تقرير الأربعاء إن الثغرات التي عددها ترامب يمكن أن يستغلها المدافعون عن الاتفاقية وهو ما سيجعله مشاركا غير مباشر مع الرئيس السابق باراك أوباما في تسهيل حصول إيران على أسلحة نووية.

وأشارت إلى أن إحدى الثغرات التي أشار لها ترامب.. هي تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، إلا أن الحل الذي اقترحه لا يحل مشكلة ضرورة مطالبة المفتشين الدوليين من السلطات الإيرانية بالسماح لهم بالدخول للمواقع عسكرية.