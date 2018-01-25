المغامسي: عندما نسلم أبنائنا للمعلمين نجعلهم في مقام الأبناء

نايف السالم(صدى):

أعرب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن رفضه لقرار الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، بفصل المعلم صاحب واقعة صفع الطالب.

وقال المغامسي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” : ” عندما نسلم أبنائنا للمعلمين نجعلهم في مقام الأبناء ،وإدارة التعليم أخطأت خطأً كبيراً بفصل المعلم “.

وأضاف : ” إسقاط هيبة المعلمين نذير شؤم على العملية التعليمية بأكملها، ويجب إبقاء هيبة المعلمين “.

وفي وقت سابق كان المغامسي قد غرد عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” قائلًا : ” إقدام ادارة التعليم في الأحساء بفسخ عقد المعلم لثبوت صفعه للطالب عقوبة أكبرُ من الذنب، ولا ينبغي إرضاء المسؤلين والرأي العام بقطع رزق مسلم بالكلية، هناك درجات متعددة في العقوبة “.