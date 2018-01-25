محمد النني وتعليق ناري على رحيل سانشيز عن أرسنال

ماجد محمد(صدى):

علق محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الانجليزي، على رحيل المهاجم التشيلى أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد الانجليزى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال محمد الننى فى تصريحات تلفزيونية، “سانشيز لاعب كبير وكنا نرغب فى استمراره معنا، لكننا نجحنا فى تحقيق الفوز على كريستال بالاس بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وعلى تشيلسى فى نصف نهائى الكأس بدونه، وأثبتنا للجميع أن أرسنال لا يقف على أي لاعب”.

ويلتقى أرسنال مع مانشستر سيتى يوم 25 فبراير القادم بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الانجليزية “لندن” فى نهائى كأس الرابطة.