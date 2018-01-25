والد الطالب المعتدى عليه بالصفع يطالب بتخفيف عقوبة المعلم

نايف السالم(صدى):

بعدما أوصت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، بفصل المعلم المعتدي بالضرب على طالب، وعدم صلاحيته للتدريس مستقبلا، طالب والد الطالب المعتدى عليه، بتخفيف العقوبة الموقعة.

وأوضح والد الطفل مروان، الدكتور عبدالجليل مرداسي،خلال مداخلة عبر برنامج ” معالي المواطن ” ، أنه علم بالواقعة من قبل المعلم نفسه، وهو من أصر عليه برؤية المقطع مقدما اعتذاره له عما صدر، مشيرًا إلى أنه كان قد أعطى المعلم كافة الصلاحيات في التعامل مع ابنه لأنه مشاغب جدا.

وأكد أن للمعلم فضل كبير على ابنه في حفظ القرآن الكريم وإعطائه الإمامة ليصلي بالطلاب بأحد المساجد.