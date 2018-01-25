تناول ” الفشار ” يمنع الشيخوخة المبكرة

متابعات (صدى):

يعتبر الفشار أحد المُسليات الأكثر شهرة على مستوى العالم، ويفضلها جميع الفئات العمرية من أطفال لشباب لكبار السن، ويتم تناولة بعدة طُرق بأكثر من طعم، لذلك هو يمثل مصدر للسعادة لكثير من الأطفال على وجه الخصوص.

لكن مؤخرًا تم اكتشاف أن تناول الفشار باستمرار يساعد في التصدي لعدة أمراض يمكن أن تصيب جسم الإنسان.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” فأن تناول الفشار باستمرار يساعد فى التصدي لمشكلة ارتفاع مستوي ضغط الدم، والتصدي لمستوى الكوليسترول المرتفع فى الدم، ويساعد أيضًا في ضبط مستوى السكر في الدم.

وذكر الموقع أن تناول الفشار يساعد فى الحماية من التعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى القضاء على مشكلة ضعف عضلة القلب، وله دور هام فى التخلص من مشكلة آلام العظام والقضاء على إلتهابات الكعبين.