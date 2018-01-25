ريال مدريد يخرج من دور ربع النهائي بخسارته من ليجانيس

ماجد محمد(صدى):

خرج فريق ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بعد خسارته من ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيوفي إياب ربع النهائي .

بدأ ليجانيس التسجيل عن طريق خافيير إيراسو بالدقيقة 32 ، ليدرك كريم بنزيما هدف التعادل عند الدقيقة 47 , قبل أن يحرز جابريال بيريس هدف التقدم ليجانيس عند الدقيقة 55.

من جهته يختتم اليوم الدور ربع النهائي بمواجهة برشلونة “حامل اللقب” مع ضيفه إسبانيول الذي حسم مباراة الذهاب بهدف وحيد .