أرسنال يتأهل إلى نهائي الكأس الإنجليزي على حساب تشلسي

نواف السالم(صدى):

بلغ فريق أرسنال نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على نظيره تشلسي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الإمارات في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة .

وافتتح ادين هازار التسجيل لتشلسي بالدقيقة 7 ، قبل أن يدرك أرسنال التعادل عن طريق مدافع تشلسي انطوني روديغر ” هدف في مرماه ” بالدقيقة 12 ، ثم سجل غرانيت شاكا بالدقيقة 60 الهدف الثاني للأرسنال .

ومنح هذا الفوز أرسنال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها نظيره مانشستر سيتي في 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي.