أرسنال يتأهل إلى نهائي الكأس الإنجليزي على حساب تشلسي
بلغ فريق أرسنال نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على نظيره تشلسي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الإمارات في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة .
وافتتح ادين هازار التسجيل لتشلسي بالدقيقة 7 ، قبل أن يدرك أرسنال التعادل عن طريق مدافع تشلسي انطوني روديغر ” هدف في مرماه ” بالدقيقة 12 ، ثم سجل غرانيت شاكا بالدقيقة 60 الهدف الثاني للأرسنال .
ومنح هذا الفوز أرسنال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها نظيره مانشستر سيتي في 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي.
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