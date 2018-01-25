خبير جوي: انخفاض في الحرارة قد يصل إلى دون الصفر بدءًا من السبت

عادل الحربي (صدى):

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أنه من المتوقع اعتدال الأجواء خلال اليومين القادمين قبل بداية تأثير الموجة الباردة ولن يكون هناك انخفاض حقيقي لدرجات الحرارة إلا بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله.

وقال الجهني أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم السبت القادم، قد تصل إلى دون درجة الصفر المئوي ، وذلك على مناطق كلا من : الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم وشمال الرياض.

وأضاف أن الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن ستكون الحرارة أقل من خمس درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها وتسجل درجات دون الـ 7 درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول 16درجة باتجاه مكة ،وجدة وما حولها.

أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة اعتيادية تحدث كل عام، وتعتبر الأقوى والأطول زمناً في هذا الموسم، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا وأثرها بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة وتستمر أياماً عدة.