 وزيرة العمل اليمنية: توجيهات خادم الحرمين أنقذت اليمن من الإنهيار

فهمى محمد(صدى):

ثمنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال عاليًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإيداع مبلغ ملياري دولار في خزينة البنك المركزي لدعم الريال اليمني، مؤكدة أن توجيهاته أدت إلى إنقاذ حقيقي لليمن من الانهيار، مشيرة إلى أن المملكة كانت وما زالت السند الذي يقف إلى جانب اليمنيين في المجالات كافة.

ونوهت الكمال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية بجهود دول التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية لليمن من خلال تخصيص 1.5 مليار دولار لعملية الإغاثة الإنسانية للعام 2018م وبنسبة تزيد على 50 % من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة للعام الحالي 2018م.

وقالت إن الخطة شملت مشاريع الإغاثة الإنسانية كافة التي يحتاجها الشعب اليمني، إضافة إلى تخصيص مبالغ ضمن هذه الخطة لمشاريع التعافي المبكر، وهو ما يتواكب مع رؤية الحكومة اليمنية في القيام بمشاريع تستقطب الأيادي العاملة وتؤدي إلى النمو الاقتصادي.

وتحدثت عن جهود التحالف وما تضمنته الخطة من تأهيل المعابر وتوسيعها لاستقبال أكبر عدد من المساعدات الإغاثية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تدفق المعونات الإغاثية عبر عدد من المنافذ الجوية والبحرية التي خصصتها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع دول التحالف لإيصال المواد الإغاثية إلى عموم المحافظات.