 السودان تتسلم دعوة مصرية للمشاركة فى مؤتمر حول مواجهة التطرف

الخرطوم(صدى):

تسلمت نائبة رئيس البرلمان السوداني الدكتورة بدرية سليمان دعوة من مكتبة الإسكندرية، للمشاركة في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المكتبة في إطار برنامج مواجهة التطرف في الفترة من 28-30 يناير الجاري، جاء ذلك خلال استقبالها بمقر البرلمان اليوم السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت.

وأشار اللقاء الى أهمية المؤتمر وتناوله لقضايا التطرف الذي بات يهدد المنطقة العربية والعالم وأنه يهدف للحوار ووضع رؤى مستقبلية بشأن الظاهرة التي تهدد السلام الاجتماعي والتنمية، مشيرين لأهمية مواجهتها سياسيًا وأمنيًا وأدبيًا وفنيًا.