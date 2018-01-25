مطارات الدمام توضح حقيقة بيع الخمورفي السوق الحرة

نايف السالم(صدى):

استنكر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي الجعويني، الخبر المتداول حول بيع الخمور فِي السوق الحرة.

وأكد الجعويني في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن “، أن الفيديو الذي تم تداوله يقف خلفه حسابات سوداء تعمل على ترويج أكاذيب ومعلومات غير صحيحة لأهداف معروفة.

وقال : ” إن السوق الحرة بحلتها الجديدة فِي مطار الملك فهد الدولي تم افتتاحها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017؛ أي قبل شهر من الآن، وهي تطبق قوانين وأنظمة المملكة دون استثناء بما فِي ذلك منع بيع المنتجات الممنوعة كالخمور والمنتجات الكحولية وغيرها “.

وأضاف : ” بدأنا تحويل الملف للجهات القانونية بالشركة وهناك محامين يعكفون الآن على اتخاذ الإِجراءات القانونية، وسيتم إن شاء الله اتخاذ الإجراءات القانونية بعد الوصول إلى تصور نهائي من قبل المحامين “.