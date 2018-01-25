 بيان تحذيري من ” دوائي ” بخصوص علاج ” Saxenda ” لإنقاص الوزن

عادل الحربي (صدى):

علقت جمعية دوائي ،على الحديث المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دواء “Saxenda ” واستخدامه لإنقاص الوزن، مؤكدة أنه مسجل في العديد من الجهات الرقابية بوصفه دواء وصفيًّا، أي يلزم لاستخدامه وصفة طبية.

و أصدرت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي ،بيانًا قالت من خلاله: ” إن التعامل مع السمنة يتم على مراحل، يكون خيارها الأساسي الحمية الغذائية والتمارين الرياضية “.

واستكملت الجمعية : ” ولمن يعاني صعوبات في التحكم في وزنه يمكنه المتابعة مع أخصائي تغذية، أو مع طبيب مختص بحالات السمنة، ولا يتم استخدام الخيار الدوائي أو الجراحي إلا في حالات معينة ومتقدمة نظرًا لأعراضها، وكذلك الاختلاف العلمي حول حجم فوائدها “.

وأوضح البيان أن الدواء يحتوي على المادة الفعالة ” liraglutide “، وهي المادة الفعالة نفسها في دواء ” Victoza ” الذي يستعمل لعلاج المصابين بالسكري من النوع الثاني، على أن يكون استخدامه مصاحبًا للحمية الغذائية والتمارين الرياضية.

وأست\رجت الجمعية في بيانها قائلة : “الاستخدام المصرح لدواء “Saxenda” فقط يكون في الحالات التي يكون فيها معدل كتلة الجسم أكثر من أو يساوي 30 كلجم/ متر مربع، أو التي يكون فيها معدل كتلة الجسم أكثر من أو يساوي 27 كلجم/ متر مربع في وجود أحد عوامل الخطورة، مثل المرض السكري من النوع الثاني، أو ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون في الدم، مع التشديد على موضوع التسلسل في التعامل مع السمنة، وكذلك استخدام الدواء تحت إشراف طبي “.

‏وأشار إلى أن الدواء جديد نسبيًّا، ولم يتم رصد جميع أعراضه الجانبية، وقد ينتج من عشوائية استخدامه، وعدم التعامل مع الدواء تحت إشراف طبي مباشر، ظهور أعراض جانبية خطيرة.