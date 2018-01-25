عجوز ينهي حياته ببندقية في مثلث ” قنا ” عسير

أبها(صدى):

أقدم مسن ذو 74 عامًا، على انهاء حياته، ببندقية من طراز ” شميزر ” في منزله الكائن بمثلث قنا غرب محايل.

وباشرت السلطات الأمنية وعضو من النيابة العامة بمحافظة محايل، الواقعة، بعد تلقيها البلاغ، ووجدت المتوفي ملقى على الأرض داخل فناء منزله، واتضح أنه يبلغ من العمر 74 عامًا.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى لحين استكمال الإجراءات وصدو التقارير الطبية اللازمة، وتم تحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وإحاطة الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وإصدار التقرير اللازم في مثل تلك الحال والذي من خلاله سيحدد سبب الوفاة.

وأشارت مصادر، إلى أن المتوفي تعرض لمقذوف ناري دخل من الصدر وخرج من الظهر، وبه آثار دماء، ووجدت بندقية من طراز شميزر مربوطة بنافذة المنزل، والحبل ملفوف على الزناد، مضيفًا أن أقوال بعض أفراد أسرته تشير إلى أن المتوفي قام بالانتحار، إلا أن عمليات التحري، البحث لا تزال متواصلة لمعرفة الملابسات الحقيقية في القضية.